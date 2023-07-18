Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале показал фотографии комплектующих иранского беспилотника, который путинские войска выпустили по Николаеву во время ночной атаки, информирует «НБН».

По словам руководителя ОПУ, компоненты для дронов-камикадзе изготавливают не в Иране, а за рубежом – в государствах Запада и Азии. Ермак отметил, что часто оккупанты затирают серийные номера на иностранных деталях БПЛА.

Чиновник добавил, что страна-агрессор не должна продолжать закупки иностранных технологических продуктов, кроме того, западные и азиатские компании не должны смиряться с тем, что их запчасти присутствуют в вооружении, которое убивает украинцев.

Руководитель Офиса Зеленского добавил, что санкционного давления недостаточно, что подтверждают регулярные атаки беспилотников на нашу страну.

Ранее Ермак рассказал, чего пытается добиться РФ обстрелами юга Украины.