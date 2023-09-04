В интервью изданию Оbozrevatel эксперт рассказал, что армия Путина давно начала «парад ошибок» на фронте – оккупанты тратили огромные ресурсы, чтобы остановить наступление украинских войск, информирует «НБН».

Коваленко объяснил, что захватчики активно сжигали свои резервы на второй линии обороны, пытаясь удержать первую, которая должна была «заморозить» продвижение ВСУ и истощить их. В результате россияне не достигли успеха и потеряли свои стратегические ресурсы.

Сейчас «освободители» на второй линии обороны уже не смогут сдержать украинские войска, поэтому вынуждены перебрасывать личный состав на Запорожье с других плацдармов, что, по мнению эксперта, не спасет ситуацию для врага.

Коваленко считает вполне реальным прорыв защитников на Запорожском направлении и новую волну «жестов доброй воли» путинских оккупационных сил. Он допускает, что к концу сентября силы обороны могут выйти на Токмак, а в октябре начать операцию по деоккупации Мелитополя.

Ранее аналитики Института изучения войны рассказали о продуманных действиях защитников на Запорожском направлении, благодаря которым ВСУ добились успехов.