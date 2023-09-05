Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», об этом говорится в сообщении государственной пограничной службы Украины.

Так в сообщении отмечается, что бойцы «Стального кордона» пополнили обменный фонд на Лиманском направлении, взяв двух оккупантов в плен.

Дословно из обнародованного сообщения:

Днями в ходе проведения штурмовых действий на Лиманском направлении, защитники нашей страны на Лиманском направлении, бойцы 15-го мобильного пограничного отряда «Стальной кордон» уничтожили группу оккупационных сил. Еще двух российских военных удалось взять в плен.

При этом Госпогранслужба обнародовала видео допроса двух плененных военных РФ, на котором один из военнопленных признался, что воюет против Украины порядка одной недели, а второй – всего два дня.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на территории ОРЛО был взорван главный финансист так называемой «ЛНР».