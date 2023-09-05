Как информирует «НБН», об этом «Украинской правде» рассказали информированные источники в Службе безопасности Украины.

Так, в сообщении отмечается, что Афанасьевский был взорван в своем собственном доме. Его госпитализировали в реанимационное отделение с множественными осколочными ранениями головы, шеи, а также живота.

Как известно, Афанасьевский является генерал-майором и агентом центрального аппарата Федеральной службы безопасности. Он известный тем, что стал «финансистом» главаря псевдореспублики, созданной на территории ОРЛО, Леонида Пасечника.

Также о нем известен тот факт, что он «отмывал» средства для финансирования вооруженных формирований, которые вели боевые действия против Вооруженных сил Украины. ЕС наложил на него персональные санкции, к которым добавились Япония, Канада, Великобритания и Швейцария.

Напомним, ранее мы уже писали о деоккупации ВСУ Запорожской области.