О визите на Сумщину генерал сообщил в своем Telegram-канале. Военачальник пообщался с командиром группировки, а также с бойцами на командных пунктах бригад и отдельных батальонов, информирует «НБН».

Командующий Объединенных сил поставил три задачи защитникам в приграничной области с РФ. Военнослужащие должны повысить безопасность гражданского населения, повысить эффективность ПВО, уничтожая любые вражеские средства нападения, которые проходят через воздушное пространство региона, и предотвращать действия российских ДРГ.

Наев отметил, что командиры поняли поставленные задачи, выполнение которых он намерен обязательно проверить.

Ранее военачальник оценил угрозу для Украины со стороны боевиков ЧВК «Вагнер», которые находятся на территории Республики Беларусь.