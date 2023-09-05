Советник городского главы Мариуполя в своем Telegram-канале написал, что во вторник утром, 5 сентября, «хлопки» произошли в селе Осипенко в районе Бердянска, информирует «НБН».

По словам Андрющенко, очевидцы «бавовны» утверждают, что у «второй армии мира» «минуснуло» ярко, громко и эффектно. Чиновник убежден, что в ежедневной сводке Генерального штаба ВСУ после этих взрывов добавятся цифры.

В Telegram-канале «Бердянск Сейчас» пишут, что «хлопки» были настолько мощными, что в домах жителей города тряслись окна и с полок падали вещи. В то же время российские каналы утверждают, что вблизи Бердянска ВС РФ «сбили ракету».

Отметим, что вечером в понедельник, 4 сентября, мощные взрывы прогремели в «глубоком тылу» захватчиков вблизи Мелитополя. Мэр Иван Федоров рассказал подробности «бавовны».