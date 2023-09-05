Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Офиса президента Украины.

В самом тексте документа президент постановил уволить с должности председателя Донецкой ОВА Павла Кириленко согласно поданному им заявлению.

Согласно информации СМИ, правительство согласовало увольнение руководителя областной военной администрации Павла Кириленко, так как его хотят назначить на пост главы Антимонопольного комитета Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Зеленского относительно замены Алексея Резникова на посту министра обороны страны.