В интервью изданию Оbozrevatel Черник рассказал, что с наступлением холодов и дождливой погоды ВСУ продолжат обстреливать важные логистические объекты ВС РФ, однако наступление в этот период может «замереть», информирует «НБН».

По словам военного эксперта, захватчики окопались, поэтому защитники могут продвигаться тогда, когда движется тяжелая техника. По влажной почве не смогут проехать ни украинские, ни западные, ни российские танки, которые весят больше 10 тонн.

Ситуация может измениться, если земля промерзнет – для этого нужно, чтобы морозы -10 градусов стояли как минимум семь дней. При таком раскладе формат боевых действий не будет отличаться от летнего, только военным нужно будет одеваться теплее. Также будет влиять на ситуацию снег и ветер.

Черник отметил, что армия Путина сдаваться не собирается, однако у нее нет возможностей для достижения успехов на поле боя. По мнению эксперта, у ВС РФ отсутствует потенциал для отыгрывания ситуации.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что «вторая армия мира» готовится к реваншу на востоке Украины.