Генерал заявил, что на восточном фронте путинские оккупационные силы готовятся перехватить военную инициативу и не теряют надежду на то, что им удастся взять реванш, информирует «НБН» со ссылкой на Military Media Center.

По словам военачальника, в районе Купянска ежедневно позиции защитников подвергаются минометным и артиллерийским обстрелам. В то же время россияне завершают подготовку штурмовых отрядов.

На Лиманском направлении, как сообщил Сырский, оккупанты производят замену войск на части 25-й армии, которые перебросили на восток Украины из государства-террориста.

Командующий Сухопутными войсками отметил, что на Бахмутском направлении идут ожесточенные бои, «освободители» пытаются удержать позиции, однако украинские бойцы постепенно выбивают врага.

По словам генерала, главной задачей защитников является обеспечение надежной обороны и предотвращение потери занимаемых позиций в районе Купянска и Лимана, а также успешное продвижение и выход на определенные рубежи в районе Бахмута. При этом украинские войска должны сделать это с минимальными потерями.

Напомним, командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев побывал на позициях защитников на Сумщине, поставив командирам три задачи.