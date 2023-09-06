В своем Telegram-канале руководитель Запорожской ОВА рассказал, что сегодня утром российские захватчики обстреляли один из районов областного центра, информирует «НБН».

По словам Малашко, в результате удара войск страны-агрессора получил разрушения объект гражданской инфраструктуры. По предварительной информации от вражеской атаки пострадало двое человек – работники предприятия.

Напомним, что в ночь на 6 сентября армия государства-террориста атаковала нашу страну ракетами и беспилотниками. Представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал об особенности этого удара.