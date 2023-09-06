В интервью «Укринформу» представитель военной разведки сообщил, что на данном этапе войны с РФ угроза реализации теракта захватчиками на Запорожской АЭС уменьшилась, информирует «НБН».

Юсов напомнил, что ЗАЭС оккупирована россиянами, а это значит, что там не соблюдаются международные или украинские нормы атомной безопасности, поэтому нельзя сказать, что на станции царит порядок.

Представитель ГУР МОУ отметил, что Запорожская АЭС заминирована оккупантами, в частности взрывными устройствами дистанционного детонирования, поэтому угроза теракта не исчезнет до освобождения станции и близлежащих территорий.

Отметим, что в РФ также планируют провокацию на Курской атомной электростанции.