Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что в среднем в сутки около 20-30 военнообязанных пытаются выехать из Украины, чтобы избежать мобилизации.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам представителя ГПСУ, большинство граждан пробуют сбежать из страны через «зеленую зону», некоторые через пункты пропуска, где показывают липовые документы.

Демченко отметил, что с начала полномасштабной войны пограничники задержали около 14 600 военнообязанных, которые пытались незаконно покинуть Украину. Такие уклонисты обычно прибегают к услугам сомнительных структур, которые за деньги обещают вывезти их за границу.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники в Нацполиции, сообщили, какая область лидирует в Украине по количеству уклонистов.