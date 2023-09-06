Как сообщает «НБН«, об этом заявил представитель президента в Верховной Раде, член комитета парламента по безопасности и обороне Федор Вениславский.

По словам парламентария, представительницы мирных профессий, которые родственны установленным военно-учетным специальностям, с 1 октября добровольно могут стать на военный учет. В то же время женщинам-медикам и фармацевтам нужно в обязательном порядке встать на военный учет.

Вениславский добавил, что сейчас в Украине нет планов расширять список специальностей для женщин для обязательной постановки на военный учет.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Зеленского относительно мобилизации в Украине.