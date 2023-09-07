В четверг, 7 сентября, в социальных сетях ГУР МОУ появилось необычное видео. Буданов поздравил коллег и соотечественников с Днем военной разведки Украины, информирует «НБН».

В кадре генерал сидит за столом, куда ему приносят торт с зажженными свечами. Не произнося ни слова, военачальник задувает свечи, после чего слышны звуки взрыва. Буданов едва заметно улыбается. В конце ролика появляется лаконичный призыв: «Загадывай желание».

Ранее начальник военной разведки объяснил, почему Украине не удастся забыть о государстве-террористе после войны. Буданов заверил, что нас не спасут большой забор и ров с крокодилами от РФ, которая захочет взять реванш. Генерал спрогнозировал, сколько лет понадобится стране-агрессору для подготовки нового военного противостояния.