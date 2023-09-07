Украинцы оценили интригующее видеопоздравление с Днем военной разведки от начальника ГУР Министерства обороны Кирилла Буданова, информирует «НБН».

Многих зрителей заинтересовало, какое желание загадал военачальник, когда в ролике задувал свечи на праздничном торте под звуки «бавовны».

В эфире национального телемарафона генерал признался, что пожелал в тот момент. По его словам, желание очевидно – скорейшая, полная и всеобъемлющая победа нашей страны в войне против России.

Отметим, что Буданов поздравил коллег и сограждан с Днем военной разведки Украины необычным роликом.