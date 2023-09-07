Умеров заявил, что министерство должно стать главным институтом координации Сил обороны – распределять ресурсы между оборонными ведомствами, а также формировать стратегию и политику обороны нашей страны.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

По словам нового главы ведомства, не менее важная задача для Минобороны – усиление защитников, обеспечение их всем необходимым и постоянное обучение, повышение квалификации для воинов.

Следующий приоритет – расширение географии союзников Украины, усиление и расширение международной коалиции. Также министерство должно бороться с коррупцией, приводя закупки для ВСУ к стандартам Альянса. Чтобы исключить коррупционные риски, эти процессы нужно оцифровать.

Умеров добавил, что приоритетом для ведомства также будет являться развитие отечественного производства, чтобы Украина становилась менее зависимой от внешних факторов.

Ранее глава государства Владимир Зеленский объяснил, почему решил провести кадровые перестановки в Минобороны.