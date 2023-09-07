В интервью изданию Оbozrevatel офицер ГУР МОУ рассказал, что 24 февраля 2022 года с началом ракетных ударов РФ по Украине возникла паника не только среди гражданских, но и в военных кругах. Однако защитники смогли отразить наступление армии Путина на столицу, благодаря четким приказам и координации действий, информирует «НБН».

По словам военного, оккупанты планировали высадиться в аэропорту Гостомеля и начать поход на Киев, однако защитники сорвали их план. Россияне рассчитывали на высадку двух групп десантников. Некоторые из первой группы высадились в «зеленке», однако сразу попали под огонь наших бойцов, так как не знали местности. Вторая группа так и не смогла пойти в наступление.

Оккупанты не смогли провести высадку десанта на взлетной полосе, поскольку им помешали Нацгвардия и спецназовцы, который пошли в бой и заблокировали дорогу автомобилями.

Несмотря на то, что защитники имели минимальное количество вооружения, они еще на подлете смогли сбить вражеские вертолеты. Под вечер на место доставили NLAW, Stinger и Javelin. Бойцам пришлось осваивать новые ППРК и ПРЗК буквально «на колене», готовясь отразить атаку «освободителей».

Приняв бой, украинские военные разрушили планы РФ и выиграли время для координации подразделений и доставки дополнительного оружия. Начальник украинской разведки Кирилл Буданов, благодаря четкому пониманию и обработке информации, смог скоординировать военных, что спасло столицу Украины от захвата в первые дни полномасштабной войны.

Отметим, что сегодня, 7 сентября, в Украине отмечают День военной разведки. Глава ГУР МОУ выпустил интригующий ролик, призвав граждан загадывать желание.