В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил сообщил, что в сезон холодов «вторая армия мира» будет обстреливать Украину не только ракетами, информирует «НБН».

По словам Игната, осенью и зимой российские оккупационные силы будут применять для атак на прифронтовые территории советские ракеты, например, Х-22 и С-300. Для ударов вглубь страны ВС РФ используют более новое оружие – высокоточные ракеты, в частности, «Кинжалы», «Калибры», Х-101 и Х-555.

Помимо этого, «освободители» продолжат атаковать украинскую инфраструктуру дронами-камикадзе, однако уже российского производства. Вероятно, государство-террорист продолжит выпускать именно «Шахеды», имея для этого возможности.

Ранее в ГУР МОУ раскрыли планы России по производству ударных беспилотников.