Как пишет «НБН», свой комментарий относительно этого изданию «РБК-Украина» озвучил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Так, по словам Демченко, некоторые из женщин станут военнообязанными с первого октября. Однако это вовсе не означает, что для них будет автоматически запрещен выезд из Украинского государства, как это есть в случае с мужчинами.

Согласно его словам, сейчас ограничения относятся к украинским мужчинам, возраст которых колеблется от 18 до 60 лет. Кроме того, ни касаются определенных должностей государственных служащих, что четко определено в постановлении Кабинета министров Украины, которое регламентирует Правила пересечения госграницы гражданами Украинского государства.

Он также добавил, что иных ограничений в настоящее время нет. При этом, спикер говорит, что если будут внесены изменения в такие правила, то их будут придерживаться.

Дословно из его заявления:

Если будут такого рода правила приняты и они вступят в силу, а в них будут указаны четкие категории, к кому это относится, то тогда представители пограничной службы обеспечат соблюдение таких правил.

Напомним, ранее мы уже писали о том, будет ли обязательной мобилизация для женщин после их военного учета.