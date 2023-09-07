Общественный проект «Гулагу.нет» опубликовал рассказы бывших заключенных и наемников группы «Вагнера» Максима Зеленова и Алексея Чернявского, которые в составе ЧВК воевали в Украине, информирует «НБН».

По словам бывших «вагнеровцев», вместе с другими боевиками они отправились зачищать село под Соледаром на Донетчине. Наемники признались, что они получались от «повара Путина» и командования ЧВК преступные приказы: добивать гражданских, в частности женщин и детей, забрасывать гранатами жилые дома.

После этого Зеленов и Чернявский сбежали из лагеря армии Пригожина и более восьми месяцев скрывались. После гибели олигарха они решились рассказать о военных преступлениях «Вагнера» под его руководством.

Напомним, что украинская разведка не подтвердила смерть «повара Путина» в авиакатастрофе в РФ.