Как информирует «НБН», об этом в своем ТГ-канале сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Андрей Малашко.

Он сообщили, что с самого утра вражеские силы попали несколькими ракетами по объектам гражданской инфраструктуры областного центра. На месте инцидента сейчас работают все соответствующие службы.

Кроме того Малашко добавил, что есть информация как минимум об одном пострадавшем в результате ракетного удара РФ.

Напомним, ранее мы писали о прогнозе Юрия Игната относительно того, что будет использовать Россия в ход ракетных ударов по Украине в осеннее-зимний период.