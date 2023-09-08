Как информирует «НБН», данное видео было опубликовано пресс-службой президента Украины.

В частности, в ходе записи видео Зеленский отметил, что он представил сегодня официально нового министра обороны Рустема Умерова. Согласно словам гаранта Конституции Украины, Умеров является сильным человеком, системным. Он весьма хорошо знает свою работу. С самых первых дней войны он вовлечен в переговорный процесс по оружию для нашей страны. Рустем Умеров также занимается переговорами и по освобождению украинцев из российского плена.

По словам Зеленского, Умеров способен перезагрузить работу оборонного ведомства Украины, что сейчас и необходимо.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Умеров озвучил пять приоритетов, которые Зеленский определил для Минобороны.