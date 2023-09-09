Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении пресс-службы киевской полиции.

Известно, что ЧП произошло сегодня, 9 сентября, в 17 часов на улице Милютенко. Там два мальчика 10 и 11 лет играли. Дети пытались поставить палатку. В какой-то момент к ним подошел незнакомец и предложил помощь.

После того, как дети отказали мужчине, он на них напал. В итоге одному из мальчшек незнакомый мужчина порвал футболку, а второму – нанес ножевое ранение руки. После этого мужчина скрылся. После ЧП один из мальчиков был госпитализирован.

Согласно данным полиции, сейас предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы можно было задержать преступника.

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