В понедельник, 11 сентября, начальник украинской военной разведки во время конференции «Ялтинская европейская стратегия» сообщил, решилась ли страна-агрессор отправить на поле боя хваленые танки Т-14 «Армата», информирует «НБН».

По словам главы ГУР МОУ, захватчики ни разу не применили эти боевые машины на фронте. При этом оккупанты задействовали на фронте несколько бронетранспортеров «Бумеранг», однако они все сгорели.

Генерал считает, что в РФ решили не выпускать на поле боя танки «Армата», поскольку поняли, что Т-14 могут потерять свою экспортную привлекательность. Буданов добавил, что в Украине сгорело и множество танков Т-90.

Военачальник заверил, что на самом деле на поле боя у ВС РФ «горит все», а государство-террорист так и не смогло разработать чудо-оружие.

Напомним, что россияне построили новый корабль «Циклон». В ВМС ВСУ рассказали, как прошли испытания ракетоносителя.