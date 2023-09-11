Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, атака со стороны России была отражена украинской противовоздушной обороной, но пока что такая информация не подтверждена.

В свою очередь глава правительства Великобритании Сунак во время своего выступления в парламенте Соединенного Королевства заявил, что благодаря рассекреченным данным разведки сегодня известно, что Российская Федерация атаковала гражданское грузовое судно несколькими ракетами. Это произошло двадцать четвертого августа.

В данном случае говорится о грузовом корабле, который вышел из порта Одессы в воды Черного моря под флагом Либерии. Ракеты были успешно ликвидированы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что после срыва зернового соглашения российской стороной из порта Одессы вышло первое судно с 30 тысячами тонн груза.