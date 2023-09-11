В разговоре с женой путинский солдат рассказал, что его подразделению на первую линию фронта привозят «патриотическую» тушенку под названием «ZV», которую невозможно есть, информирует «НБН» со ссылкой на издание Оbozrevatel.

По словам «освободителя», их кормят куриными консервами, в составе которых вместо мяса одни кости. Россиянин признался, что такую тушенку оккупанты отдают кошкам.

Также захватчик предупредил жену, что у него может пропасть связь, поскольку вскоре украинские войска пойдут в наступление. Он сообщил, что перед ними стоят около 40 000 защитников, которым осталось только построить понтоны, чтобы начать продвижение.

«Не знаю, что дальше будет», — занервничал «освободитель».

Россиянин сослался на данные разведки, которая рассказала, что ВСУ запланировали наступление на 29 сентября. Кроме того, он остался под впечатлением от «300-х», которым пришлось приползать на позиции.

При этом оккупант считает, что им надо продержаться «как в фильмах», после чего им якобы отправят подкрепление.

Ранее бойцы ССО ВСУ опубликовали разговор путинского солдата, который пожаловался, что их командиры заставляют их воевать, несмотря на ранения или проблемы со здоровьем.