Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Показатели мобилизации, согласно различным оценкам, могут составлять от 400 до 700 тысяч человек.

В сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины говорится:

Стоит подчеркнуть, что призвать планируется также порядка сорока тысяч жителей Чечни, которые, по всей видимости, будут применяться в качестве «заградительных отрядов».

В это же время среди населения Санкт-Петербурга, а также Москвы, цифры планируемой мобилизации остаются вновь минимальными.

В Генштабе добавили, что в качестве «пушечного мяса» в очередной раз будут использованы россияне из регионов, которых в спину будут толкать насмерть палачи Кадырова. Следовательно, чтобы выжить на фронте, у россиян есть один единственный способ – сдаться в плен Вооруженным силам Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о военном учете для женщин с 1 октября.