Как сообщает «НБН«, об этом идет речь в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Сообщается, что украинские защитники не дают продвигаться вперед российской армии, при этом они отражают атаки на Купянском направлении вблизи Новоселовского Луганской области; на Бахмутском направлении недалеко от Клищеевки Донецкой области; на Авдеевском направлении возле Керамика и Авдеевки Донецкой области; на Марьинском направлении рядом с Марьинкой и на Запорожском направлении недалеко Новоданиловки и Роботино Запорожской области.

В общей сложности оккупанты совершили 10 ракетных и 46 авиационных ударов, провели 37 обстрелов, используя реактивные системы залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, — заявили в Генштабе.

Также известно, что за последние сутки авиация Сил обороны семь раз наносила удары по местам расположения личного состава вооружения и военной техники врага. Подразделения ракетных войск поразили 5 артиллерийских средств противника.

Напомним, ранее в ISW рассказали о наступлении ВСУ на Бахмутском направлении.