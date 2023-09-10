О том, что согласно заявлению одного из российских «корреспондентов», защитники нашей страны уже полностью вытеснили захватчиков из села Андреевка, расположенного в 10 километрах юго-западнее города-крепости Бахмут, но западные военные эксперты сомневаются в деоккупации данного населенного пункта, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный «Институтом по изучению войны» (ISW).

В частности, этот «военкор» уверял — российская зона контроля в указанном районе сместилась, и теперь пролегает вдоль железнодорожного полотна, что немного восточнее Андреевки и Клещеевки. Также, аналитики ISW подчеркнули — хоть оккупанты и совершили попытку контратаки в районе Бахмута, однако так и не добились никаких подтвержденных успехов.

Кроме того, по некоторой информации, захватчики попытались отбить у ВСУ высоты возле Клещеевки и отбросить бойцов Сил Обороны с позиций возле Орехово-Васильевки, но такая тактика «второй армии мира» не увенчалась успехом, как и на линии Авдеевка-Донецк, где ВС РФ тоже не смогли продвинуться вперед.

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