Как информирует «НБН», об этом президент Украины заявил в интервью СNN, полную версию которого обнародовал Офис президента Украины.

Так, Верховный главнокомандующий заявил, что все случаи коррупционных скандалов в нашей стране никак не связаны с помощью от партнеров Украины. Другими словами речь идет не об оружии наших партнеров, не о средствах, которые выделяются на оружие, для бюджета, выплаты пенсий, социальной поддержки и так далее. По словам украинского лидера, все это совершенно другие дела, не касающиеся наших партнеров.

Таким образом президент Зеленский ответил на реплику представителя прессы по выполнению случаев коррупции в Украинском государстве.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, способен ли глава Украинского государства осуществить изменения, чтобы исключить коррупцию, он подчеркнул, что не имеет иного выбора в этом плане.

Альтернативы нет, да и не хочу я ее. Мы не хотим никаких компромиссов не то что с коррумпированными людьми, но даже и мыслями об этом, — отметил Зеленский.

Напомним, ранее мы уже писали о желании Зеленского приравнять коррупцию в Украине к государственной измене.