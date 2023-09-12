Как информирует «НБН» со ссылкой на новый отчет Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека, с начала войны в Украине от рук российских военных погибли уже 9,6 тысячи мирных граждан. Еще более 17,5 тысячи получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что эти данные включают в себя зарегистрированные случаи гибели и ранения гражданского населении Украины из-за боевых действий, начатых войсками РФ по приказу Путина 24 февраля 2022 года и продолжающихся по настоящее время. Таким образом, УВКП зафиксировало за этот период, что жертвами россиян среди ирного населения Украины стали 27 тысяч и 149 человек. Из них 9 тысяч и 614 человек были убиты, а еще 17 тыс и 535 человек получили ранения различной степени тяжести.

В это же время в УВКПЧ акцентируют внимание на том, что фактически эти цифры значительно выше, так как «получение данных из некоторых мест задерживается, ведь там о сих пор идут интенсивные бои. Кроме того, многие сообщения ожидают по настоящее время подтверждения». К примеру, это касается Лисичанска, Мариуполя, Северодонецка, Попасной. В этих населенных пунктах есть сообщения о многочисленных жертвах.

Напомним, ранее президент Украины сообщил о количестве маленьких украинцев, которых убили российские военные.