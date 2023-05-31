В среду, 31 мая, в ходе пресс-конференции «UA. Война. Недопетая колыбельная» украинский лидер сообщил, сколько детей погибло в нашей стране в результате полномасштабного нападения российских оккупационных сил, информирует «НБН».

Зеленский заявил, что государство-террорист убило по меньшей мере 483 маленьких украинца. Глава государства отметил, что нельзя сказать об этих погибших детях, что «они стали жертвами» агрессии РФ или «стали жертвами вооруженного конфликта» — страна-агрессор убила юных граждан Украины.

Президент добавил, что еще почти тысячу маленьких украинцев Российская Федерация искалечила и об этом нельзя сказать, что «они получили повреждения в результате боевых действий».

Ранее украинский лидер рассказал, что российский диктатор Владимир Путин обманывает даже страны, которые близки к РФ. В частности, Зеленский напомнил, что глава Кремля обещал лидеру КНР.