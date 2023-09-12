Военное партизанское движение на временно захваченных украинских территориях «АТЕШ» сообщило, что в Евпатории «освободители» внезапно начали снимать со зданий военкоматов гербы РФ, информирует «НБН».

По мнению партизан, есть две причины, по которым оккупанты начали убирать российских «куриц». Возможно захватчики боятся, что после начала мобилизации крымчане начнут сжигать государственные символы страны-террориста.

Также партизаны допускают, что «освободители» убирают символику страны-агрессора при подготовке к очередному «жесту доброй воли» путинских войск.

Ранее Центр национального сопротивления сообщил о настроениях жителей Крыма из-за проведения РФ принудительной мобилизации на полуострове.