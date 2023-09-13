В эфире программы «Свобода. Утро» представитель Восточной группировки войск рассказал, что во вторник, 13 сентября, в направлении Купянска не было ни одного боевого столкновения, информирует «НБН».

Евлаш объяснил, что накануне солдаты «второй армии мира» получили по зубам от защитников вблизи Новоегоровки и других населенных пунктов. Однако на этом участке фронта ситуация остается напряженной.

По словам начальника пресс-службы, также украинские бойцы имеют успехи в районе Бахмута на Донетчине, особенно к югу от города-крепости. Защитники продвинулись в селе Клещиевка, где продолжаются бои с оккупантами.

Напомним, экс-руководитель Минобороны Украины Алексей Резников допустил, что захватчики могут оказаться в «котле», если ВСУ продвинутся на Бахмутском направлении.