В аналитическом материале ISW отмечается, что в ближайшем окружении Кремля активно обсуждается необходимость второй волны мобилизации граждан РФ в запас, информирует «НБН».

Осенний призыв запланирован на 1 октября, однако руководство государства-террориста хочет перенести его на 1 ноября.

Эксперты сообщают, что российские чиновники серьезно готовятся к новому этапу мобилизационных мероприятий, во время которого намерены забрать в армию Путина от 170 000 до 175 000 резервистов. При этом власти страны-агрессора запланировали набор «контрактников» в количестве 130 000 человек.

В Институте изучения войны отмечают, что эти данные говорят об окончательном решении президента-агрессора Владимира Путина провести новую волну мобилизации резерва в ближайшее время.

Ранее заместитель начальника ГУР МОУ спрогнозировал, что будет с призывом в ВС РФ этой осенью.