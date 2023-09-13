Telegram-канал monitor показал первое фото одного из пораженных судов оккупантов на заводе в Севастополе – корабля «Минск». Также Telegram-канал «Крымский ветер» сравнил фотографии БДК до и после удара, информирует «НБН».

В то же время россияне пишут в Сети, что большой десантный корабль после атаки утерян безвозвратно. Пропагандисты жалуются, что «Минск» не подлежит восстановлению и его порежут на лом, так как прилет произошел точно по антенному посту системы управления огнем БДК.

Напомним, командующий Воздушных сил ВСУ намекнул, чем защитники ударили по порту Севастополя.