Источник в ГУР МОУ в комментарии hromadske подтвердил удар по Редкинскому опытному заводу в Тверской области, который был нанесен в сегодня утром, 13 сентября, информирует «НБН».

Собеседник в военной разведке рассказал журналистам «РБК-Украина», что завод занимается выпуском химической продукции для космической и авиационной отрасли государства-террориста. В частности, здесь россияне выпускают децилин – топливо для авиации.

У Буданова отметили, что в результате удара по предприятию там произошел взрыв. В то же время Telegram-каналы страны-агрессора уверяют, что беспилотник сбили, а на территорию завода упали его обломки, нанеся «незначительные повреждения».

Также этой ночью «бавовна» посетила порт Севастополя. В Воздушных силах ВСУ намекнули, чем нанесли удар по заводу и кораблям оккупантов.