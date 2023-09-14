Свитан рассказал, что обстрел базы в Севастополе, удар по военному объекту в Евпатории и другие атаки украинских военных в Крыму прошли успешно благодаря блестящим операциям бойцов Главного управления разведки Минобороны на Тарханкуте и «вышках Бойко».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам эксперта, благодаря работе разведки у российских захватчиков существенно сократились возможности отслеживать акваторию Черного моря с западной и северо-западной сторон. Теперь «освободители» не могут перекрыть эти «дыры», по которым их начала посещать «бавовна».

Свитан заверил, что дальше будет еще интереснее – в Крыму «хлопки» с каждым днем будут становиться еще мощнее и громче.

Напомним, что глава корпорации Space X Илон Маск передал под контроль Минобороны США систему связи Starlink, которая действует в Украине.