Представитель ГУР МОУ рассказал, что россияне пока не могут наладить стабильное отечественное производство дронов-камикадзе, поэтому Москва продолжает закупать БПЛА у Тегерана.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «Фокус».

По словам Юсова, зависимость РФ от поставок беспилотников из Ирана остается критической. Однако государство-террорист может выпускать около 30 собственных дронов ежемесячно.

Представитель разведки добавил, что Кремль намерен собрать 6000 «Шахедов» к лету 2025 года, однако его планы пока не совпадают с реальными возможностями россиян.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ рассказали об особенности атак дронами ВС РФ на Украину в течение месяца.