В прямом эфире пропагандистского шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» псевдожурналист Евгений Попов попросил комментарий у главы оборонного ведомства РФ относительно ситуации на фронте, информирует «НБН».

Отвечая на вопрос рупора путинского режима, Шойгу признал, что оккупанты находятся в обороне на «необходимых, существенных рубежах», «освободители» и их командиры «надежно обороняют то, что необходимо оборонять». Министр добавил, что дальнейшие планы захватчиков – «выбивать вооружение противника».

На вопрос Попова, победит ли государство-террорист в этой войне, соратник Путина просто развел руками. Однако быстро спохватился и добавил, что у России «нет других вариантов».

Напомним, что ранее глава Минобороны РФ сообщал новую «приоритетную задачу» страны-агрессора в войне с Украиной.