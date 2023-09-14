В эфире национального телемарафона глава пресс-центра сообщила, что россияне не смогут восстановить корабли, которые были повреждены в результате удара по Севастополю, информирует «НБН».

Гуменюк сообщила, что не смогут выполнять свои функции и представлять угрозу для украинских военных подлодка и большой десантный корабль ВМС РФ.

Спикер ОК «Юг» отметила, что БДК оккупантов «стал не таким уж и большим и вряд ли будет кораблем». Существенные повреждения получила и подводная лодка. Для их восстановления россиянам нужны дополнительные производственные мощности, например, судоремонтный завод в Севастополе, который сейчас больше напоминает пожарище.

Сейчас захватчики рассредоточивают свои корабли в Черном море, опасаясь обстрелов со стороны ВСУ. Теперь «освободители» не считают пункты базирования боевых судов безопасным местом.

Напомним, в Сети показали кадры разрушенного БДК «Минск» в Севастополе.