Спикер ОК «Юг» в эфире национального телемарафона сообщила, что сейчас в регионе не зафиксировано формирование войсками государства-террориста критических ударных группировок, информирует «НБН».

Гуменюк рассказала, что при этом российские захватчики проводят мощные маневры, пытаются заменять одни силы другими. В частности, оккупанты перебрасывают дополнительные мощные подразделения на Запорожское направление.

Глава пресс-центра отметила, что РФ хочет усилить армию Путина и на Херсонщине, однако у страны нет для выполнения этой цели критических резервов. Также «освободители» определяют, какие направления для них являются максимально угрожающими.

Ранее спикер ОК «Юг» прокомментировала результаты удара по Севастополю, оценив повреждения кораблей ВМС РФ.