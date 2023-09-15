В эфире «24 канала» политик рассказал, что Кремль еще до «выборов» в оккупации планировал провести мобилизацию в Крыму, набрав в армию захватчиков 3000 человек. 1000 новобранцев должны были направить в ВС РФ, а 2000 – в ЧВК, информирует «НБН».

По словам Бариева, следующая волна мобилизации на полуострове должна пройти 20-25 сентября, поэтому люди бегут из Крыма, чтобы их не загребли в ряды оккупантов.

Член Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что в первую очередь попадут под мобилизацию работники силовых структур, военнослужащие на пенсии и те, кто находится в запасе. «Освободителям» нужны люди, которых не нужно долго готовить к боевым действиям.

Ранее в Институте изучения войны рассказали о подготовке Кремля к новой волне мобилизации в России.