В пресс-службе Воздушных сил сообщили, что российские оккупанты выпустили по нашей стране 17 «Шахедов» с одного направления – из города Приморско-Ахтарск Краснодарского края РФ, информирует «НБН».

В сообщении сказано, что все БПЛА разными маршрутами направлялись в Хмельницкую область, однако силы противовоздушной обороны уничтожили все 17 беспилотников.

В частности, 8 ударных дронов ликвидировали Силы обороны Юга – 7 над Николаевской областью и 1 над Винницкой областью.

Напомним, спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о характере ударов «второй армии мира» по Украине с использованием «Шахедов» в течение месяца.