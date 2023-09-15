Представитель оборонного ведомства в своем Telegram-канале сообщила, что в оккупации пропагандисты распространяют дезинформацию о ходе и результатах фейковых выборов РФ и «убедительной поддержке» партии «Единая Россия» украинцами, информирует «НБН».

По словам замминистра, на прошлой неделе СМИ на захваченных территориях Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья опубликовали заранее подготовленные материалы об успешном завершении «народного волеизъявления».

При этом в сообщениях пропагандисты умолчали о репрессивных мерах, которые применяли в отношении местного населения в ходе псевдовыборов, и организации мобилизации после.

Маляр уточнила, что в Горловке и близлежащих населенных пунктах россияне начали вручать повестки мужчинам призывного возраста, которые участвовали в «голосовании».

Ранее о проведении фейковых выборов РФ в Мариуполе рассказал депутат городского совета.