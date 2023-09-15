Начальница пресс-центра в эфире национального телемарафона сообщила, что на левобережье Херсонщины после псевдовыборов начали формировать из местных жителей отряды «ТРО», информирует «НБН».

Гуменюк объяснила, что захватчики создают «территориальную оборону», чтобы потом ее привлекать в мобилизационный резерв войск страны-агрессора.

По словам спикера ОК «Юг», во время «голосования» россияне попытались собрать максимум данных о жителях Херсонской области, которых можно забрать в армию Путина. Теперь мужчины фактически находятся на воинском учете и из них формируют отряды «теробороны».

Ранее Гуменюк рассказала, на какое направление на юге «освободители» подтягивают более мощные подразделения.