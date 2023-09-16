Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение городского головы Мелитополя Ивана Федорова в ТГ-канале, Силы обороны уничтожили место/нахождение российской военной техники в Токмаке.

В своем сообщении Федоров написал, что согласно Токмацкой примете, прилетов становится больше, а оккупантов – меньше. Сегодня же, по его словам, в Токмаке, превращенном оккупантами в военную базу, было весьма громко.

Он добавил, что ВСУ нанесли удар по месту базирования российских военных, а также их военной техники. Помимо того, согласно его словам, с приближением фронта к Токмаку «прилеты» будут наблюдаться чаще.

Однако говорить о том, что оккупационные силы РФ готовят в городе «жест доброй воли», вовсе не стоит. Но нужно помогать армии Украины и верить в победу.

Напомним, ранее в конце августа мы уже писали о взрывах в Токмаке и Мелитополе.