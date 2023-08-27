О том, что на территориях временно захваченных Токмака и Мелитополя, в период с 25-го по 26-е августа прогремела серия взрывов, которым явно не были рады оккупанты, пишет «НБН», ссылаясь на заявление мэра последнего указанного города Ивана Федорова, прозвучавшее эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Федорова, в субботу вечером окончательно сдетонировал склад с боеприпасами, который враги обустроили в складках местности между Токмаком и Молочанском. Кроме того, прямо сейчас в оккупированных Токмаке и Мелитополе не прекращается уничтожение объектов путинской армии: на протяжении нескольких последних дней, в этих городах, как минимум 5 раз, фиксировались оглушительные взрывы.

Ранее наш информационный портал писал о том, что на территории временного оккупированного Крыма, прогремела серия взрывов — 23-го августа ВСУ «утилизировали» ЗРК С-400 «Триумф».