Как информирует «НБН», этому свидетельствует видео, записанное украинскими защитниками из 80-й отдельной ДШБ.

На кадрах можно увидеть и услышать, как защитники Украины из состава 80-й ОДШБ, 5-й отдельной штурмовой бригады, а также Объединенной штурмовой бригады Нацполиции Украины «Лють» сообщают о полном контроле нашей страны над поселком.

Но, несмотря на это, боевые действия за населенный пункт до сих пор продолжаются. По словам бойцов ВСУ, вражеские силы всячески пытаются нанесли максимальный ущерб украинским воинам, применяя для этого все возможные средства огневого поражения.

Свое видеообращение к народу Украины бойцы завершают словами о том, что они крепко стоят, несмотря на все попытки врага, ведь это украинская земля.

Напомним, ранее мы уже писали об успехах ВСУ на Бахмутском направлении.