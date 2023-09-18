В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил прокомментировал участившиеся удары по флоту страны-агрессора в Черном море, информирует «НБН».

Игнат обратил внимание на работу противовоздушной обороны «второй армии мира» в Крыму. По словам полковника, уничтожение кораблей и других объектов ВС РФ на полуострове показывает все «величие» ПВО врага.

Военный отметил, что государства, которые заказали у Москвы комплексы С-400 себе на вооружение, должны тысячу раз задуматься, нужна ли им противовоздушная оборона, которая пропускает западные и украинские ракеты.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский рассказал об ударах Украины по территории соседней агрессивной страны.